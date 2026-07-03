Игрок «Сочи» мог продолжить карьеру в Испании

Кирилл Кравцов мог продолжить карьеру в Испании.

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Как сообщает Metaratings.ru, выступающий в Сегунде «Кадис» предлагал полузащитнику «Сочи» контракт с зарплатой около 120 тысяч евро в год. Однако сам футболист склоняется к переходу в «Локомотив».

Сторона игрока ведет переговоры с московским клубом о переходе Кравцова на правах аренды. Отмечается, что по текущему регламенту Кравцов является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Кравцов провел 17 матчей и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.