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«Кадис» предлагал Кравцову 120 тысяч евро в год. Хавбек «Сочи» хочет перейти в «Локомотив» (Metaratings)

Sports.ru

Кирилл Кравцов мог продолжить карьеру в Испании.

Игрок «Сочи» мог продолжить карьеру в Испании
© Sports.ru

Как сообщает Metaratings.ru, выступающий в Сегунде «Кадис» предлагал полузащитнику «Сочи» контракт с зарплатой около 120 тысяч евро в год. Однако сам футболист склоняется к переходу в «Локомотив».

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Сторона игрока ведет переговоры с московским клубом о переходе Кравцова на правах аренды. Отмечается, что по текущему регламенту Кравцов является свободным агентом для европейских клубов, а для перехода внутри России его контракт предусматривает компенсацию за трансфер из «Зенита» и выплату зарплаты за три года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Кравцов провел 17 матчей и забил 3 гола. Его статистику можно найти здесь.

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