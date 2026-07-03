Игрок "Барселоны" перейдет в "Аякс"

Стороны договорились об аренде.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Аякс" арендует 34-летнего голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена.

По данным источника, клубы достигли соглашения по переходу игрока на один сезон. Большую часть зарплаты немца возьмут на себя нидерландцы.

Тер Штеген присоединился к "Барселоне" в 2014 году. В составе каталонцев вратарь провел 423 матча, в которых пропустил 416 мячей и 176 раз отыграл на ноль. Действующий контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2028 года.