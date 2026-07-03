Клопп будет тренировать сборную Германии во время игр Лиги наций в сентябре — Хау
Немецкий тренер Юрген Клопп с высокой долей вероятности будет возглавлять сборную Германии во время матча с Нидерландами в Лиге наций, который состоится 24 сентября. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Керри Хау на странице в социальной сети X.
Как подчёркивает журналист Флориан Плеттенберг, Клопп всегда был готов занять должность главного тренера бундестим.
В пятницу, 3 июля, Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом. При этом DFB проинформировал о намерении вести переговоры с Клоппом, который «в целом готов занять эту должность».
С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. До этого 59-летний специалист тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год.
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