Алонсо хочет подписать в «Челси» двух игроков «Реала»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет, чтобы лондонский клуб попытался приобрести футболистов мадридского «Реала» Орельена Тчуамени и Арду Гюлера в случае ухода из команды Энцо Фернандеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Тчуамени и Гюлер сомневаются в своём будущем в «Реале» после прихода в клуб тренера Жозе Моуринью. Руководство «сливочных» не хочет продавать французского полузащитника, но может сделать это в случае покупки Фернандеса у «Челси». «Королевский клуб» не намерен продавать Тчуамени дешевле, чем € 90 млн.

Подчёркивается, что Алонсо имел хорошие взаимоотношения с Тчуамени и Гюлером в период работы тренером в «Реале».