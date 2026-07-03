Выяснилось, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за переход Винисиуса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассматривает нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в качестве главной трансферной цели. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Hooligan Soccer.

По информации источника, «красные дьяволы» подготовили официальное предложение в размере около $ 137 млн (€ 120 млн) и могут представить его «сливочным» в ближайшие недели.

На текущий момент Винисиус не договорился с «Реалом» о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Подчёркивается, что руководство клуба не готово удовлетворить требование бразильского нападающего по зарплате, сопоставимой с окладом форварда Киллиана Мбаппе.