Выяснилось, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за переход Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 120 млн за переход Винисиуса — Конур
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассматривает нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в качестве главной трансферной цели. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Hooligan Soccer.
По информации источника, «красные дьяволы» подготовили официальное предложение в размере около $ 137 млн (€ 120 млн) и могут представить его «сливочным» в ближайшие недели.
На текущий момент Винисиус не договорился с «Реалом» о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. Подчёркивается, что руководство клуба не готово удовлетворить требование бразильского нападающего по зарплате, сопоставимой с окладом форварда Киллиана Мбаппе.
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