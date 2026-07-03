Мостовой отреагировал на увольнение Нагельсманна из сборной Германии

Мостовой об уходе Нагельсманна из сборной Германии: «Обделался, а еще и неустойку получит. Ужас просто! Как в футбольную страну можно назначать человека, который никогда не играл?»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера сборной Германии.
38-летний специалист покинул свою должность после поражения от команды Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 3:4).
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Сейчас Нагельсманну неустойку дадут, он радостный, наверное. Представляете, как сейчас футбольный мир работает? Обделался, а потом еще и неустойку получит. Ужас просто! Этот человек футбол видел только по телевизору. Как в футбольную страну можно назначать человека, который в футбол никогда не играл? Это же просто безумие. Был же пример с Тедеско в Бельгии. Вы что, не видите? А Нагельсманн – бессовестный: сидел и ждал, когда его уволят, вместо того, чтобы уйти самому», – сказал Мостовой.
Спортс: главные новости
Колумбия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 04:30
Экс-судья Хэлси об удалении Балогуна: «Фол Месси был гораздо грубее. Мы увидели непоследовательность в двух эпизодах, оба игрока должны были получить красную»
Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»