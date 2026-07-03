Митрофанов рассказал об иске Садыгова к РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «Матч ТВ», что отстраненный от футбольной деятельности Туфан Садыгов подавал иск в гражданский суд, однако дело в отношении РФС осталось без движения.

© Матч ТВ

В феврале апелляционный комитет РФС оставил в силе решение КДК установить запрет Садыгову заниматься футбольной деятельностью. КДК 7 ноября пожизненно отстранил Садыгова за «неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА» и за «совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлекли утрату профессионального статуса по неспортивным причинам». В мае в Спортивном арбитражном суде сообщили «Матч ТВ», что Садыгов подал апелляцию на решение КДК.

— По информации «Матч ТВ», Садыгов обращался в гражданский суд с иском к РФС по своему отстранению от футбольной деятельности. Известно ли вам о подобном шаге?

— Обращался. Но, насколько я знаю, этот иск остался без движения. Садыгов обратился в CAS, сейчас дело рассматривается там.

— Вас не удивляет, что человек решил идти в суд?

— Это его право принимать любые решения, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

В сентябре 2025 года арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. По итогам сезона‑2024/25 команда заняла 12‑е место в РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Химки» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого «Химки» объявили о приостановке деятельности. Летом турецкие СМИ сообщали, что Садыгов приобрел акции клуба «Серик Беледиеспор».