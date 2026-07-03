Экс‑игрок сборной Германии объявил о завершении карьеры в 33 года

Бывший нападающий сборной Германии и «Монако» Кевин Фолланд объявил об уходе из профессионального спорта.
Последним клубом в карьере 33‑летнего форварда был немецкий клуб «Мюнхен 1860», в котором он начинал футбольную карьеру.
— В какой‑то момент уход из спорта неизбежен, как и в моем случае сейчас. Мне сначала нужно было прийти в себя, и я представлял себе все иначе. Мне посчастливилось жить в фантастических городах, играть за выдающиеся команды и познакомиться со многими людьми, у которых я многому научился как на поле, так и за его пределами, — заявил Фолланд на видео, которое выложил в социальной сети.
За свою карьеру нападающий стал известен по выступлениям за «Хоффенхайм», «Байер» и «Монако», за который играл вместе с российским полузащитником Александром Головиным.
За сборную Германии Фолланд провел 15 матчей и забил 1 гол.
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