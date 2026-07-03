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«Оренбург» объявил об уходе Павла Горелова

Чемпионат.com

Футбольный клуб «Оренбург» объявил об уходе полузащитника Павла Горелова. Игрок переходит в волгоградский «Ротор».

«Оренбург» объявил об уходе полузащитника
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«Между ФК «Оренбург» и СК «Ротор» достигнута договоренность о трансфере полузащитника Павла Горелова в волгоградский клуб. Благодарим за время, проведенное в команде, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба оренбуржцев.
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Горелов провёл в составе «Оренбурга» один сезон, за который успел сыграть 8 матчей во всех турнирах.

В минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

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