Кейну предложили присвоить рыцарский титул

Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»
Партия либеральных демократов Великобритании внесла в парламент предложение о присвоении капитану сборной Англии Харри Кейну рыцарского титула.
С данным предложением выступила член парламента Лейла Моран. Она призвала депутатов от всех партий и будущего премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема поддержать инициативу.
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«Харри Кейн продемонстрировал вдохновляющие лидерские качества и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну такой великой. Если Энди Бернем хочет начать свою работать в должности премьер-министра с позитивной ноты, он должен поддержать мою кампанию. Речь идет о сплочении страны. Я надеюсь, что каждый болельщик сборной Англии призовет депутатов подписаться под этим предложением! Давайте поддержим наших парней в матче против Мексики в понедельник и сделаем так, чтобы Харри Кейн вернулся домой не только с трофеем, но и с заслуженным рыцарским званием», – заявила Моран.
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Британский депутат Моран предложила присвоить Кейну рыцарский титул: «Он продемонстрировал лидерские качества и характер, отстаивая ценности, которые делают нашу страну великой»