Сперцян не примет участие в товарищеском матче "Краснодара"

Сперцян не вошел в заявку "Краснодара" на контрольный матч
Футболист не примет участие в товарищеском матче Сегодня, 3 июля, "Краснодар" сыграет с "Вистой" на стадионе своей академии.
Эдуард Сперцян не вошел в заявку команды на эту игру.
Футболист является воспитанником "Краснодара". Всего в РПЛ атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист переходит в саудовский "Аль-Ахли" за 25 миллионов евро.
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