Сперцян не примет участие в товарищеском матче "Краснодара"

Футболист не примет участие в товарищеском матче Сегодня, 3 июля, "Краснодар" сыграет с "Вистой" на стадионе своей академии.

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Эдуард Сперцян не вошел в заявку команды на эту игру.

Футболист является воспитанником "Краснодара". Всего в РПЛ атакующий полузащитник провел 145 матчей, забил 53 гола и отдал 47 результативных передач.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист переходит в саудовский "Аль-Ахли" за 25 миллионов евро.