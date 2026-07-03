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Непомнящий оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне

Rusfootball

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о шансах "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

Непомнящий оценил шансы "Спартака" на чемпионство
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Российский специалист считает, что многое будет зависеть от предсезонной подготовки команды.

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"У "Спартака", с одной стороны, подобран неплохой состав для Российской премьер-лиги. А с другой, есть куда расти. Команда может составить конкуренцию "Зениту" и "Краснодару", но многое будет зависеть от того, как она подготовится к сезону в кадровом и тактическом плане", - сказал Непомнящий "РИА Новости".

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 30 матчах.

В конце мая красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" в финале (1:1, 4:3 - пенальти).

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