«Локомотив» обыграл костромской «Спартак»

Московский «Локомотив» одержал победу над костромским «Спартаком» в товарищеском матче.
Встреча на учебно‑тренировочной базе «Баковка» завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали Алексей Батраков и Михаил Щетинин.
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Ранее в пятницу команда Михаила Галактионова разгромила «Знамя Труда» из Орехово‑Зуево — 8:0.
«Локомотив» по итогу сезона‑2025/26 стал бронзовым призером чемпионата России.
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