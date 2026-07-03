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«Локомотив» обыграл костромской «Спартак» в товарищеском матче

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Московский «Локомотив» одержал победу над костромским «Спартаком» в товарищеском матче.

«Локомотив» обыграл костромской «Спартак»
© РИА Новости

Встреча на учебно‑тренировочной базе «Баковка» завершилась со счетом 2:0. Авторами голов стали Алексей Батраков и Михаил Щетинин.

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Ранее в пятницу команда Михаила Галактионова разгромила «Знамя Труда» из Орехово‑Зуево — 8:0.

«Локомотив» по итогу сезона‑2025/26 стал бронзовым призером чемпионата России.

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