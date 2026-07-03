«Оренбург» обыграл «Рубин»

Завершён товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Оренбург». Встреча состоялась на базе казанского клуба. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий казанцев Мирлинд Даку на 25-й минуте. На 40-й минуте полузащитник гостей Евгений Болотов сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте хавбек «Рубина» Велдин Ходжа был удалён с поля. В конце встречи на 82-й минуте полузащитник «Оренбурга» Ренат Голыбин вывел свою команду вперёд.

По итогам сезона-2025/2026 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» расположился на 12-й строчке с 29 очками.