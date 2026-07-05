Гранит Джака сорвал свой трансфер в «Челси» — Ди Марцио
Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака не станет игроком «Челси», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, швейцарец лично уведомил Хаби Алонсо о своём решении отказаться от перехода в лондонский клуб. 33-летний хавбек предпочёл остаться в «Сандерленде» и продолжить выступления за команду.
Как отмечается, такой выбор игрока разочаровал главного тренера «Челси», который рассчитывал усилить состав опытным полузащитником.
В то же время The Athletic сообщает, что наиболее вероятным сценарием остаётся продолжение карьеры Джаки в «Сандерленде», с которым у него действует контракт до 2028 года.
Ранее появлялась информация, что «Челси» предлагал за футболиста £ 8 млн, однако «чёрные коты» ответили отказом. В клубе посчитали это предложение слишком низким и восприняли его как неуважение — как к самому игроку, так и к «Сандерленду».
Джака перешёл в английский клуб прошлым летом из «Байера». В минувшем сезоне швейцарский хавбек провёл 36 матчей, забил один мяч и сделал шесть голевых передач.
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