На чемпионате мира установили рекорд по количеству автоголов

Рекорд по количеству голов в свои ворота установлен на чемпионате мира по футболу 2026 года.

В матче 1/16 финала турнира между сборными Австралии и Египта автогол забил египтянин Мохамед Хани. Для него этот мяч в свои ворота стал вторым на турнире, аналогичная ситуация произошла во встрече группового этапа с бельгийцами (1:1). Всего на чемпионате мира 2026 гола стало 13 автоголов. На турнире 2018 года в России игроки 12 раз отправляли мяч в свои ворота.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые приняли участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.