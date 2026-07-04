В «Балтике» рассказали о планах на летнее трансферное окно РПЛ
Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о комплектовании команды в летнее трансферное окно.
— Ожидать ли болельщикам ещё новичков в команде? — Состав «Балтики» укомплектован не до конца, мы ещё планируем трансферы на вход. Трансферы на выход зависят от предложения других клубов.
— Смотрите чемпионат мира? Нет ли там игроков, которых хотелось бы пригласить в «Балтику»? — Игры смотрю по мере возможности. Конечно, когда наблюдаешь турнир такого уровня, выделить можно огромное количество талантливых футболистов. Но мы смотрим на свои реальные возможности, и у нашего спортивного отдела имеется список потенциальных новичков, над подписанием которых ведётся работа, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
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