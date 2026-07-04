«Ахмат» и сербский «Нови Пазар» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и сербский «Нови Пазар». Последняя игра второго летнего тренировочного сбора грозненского клуба закончилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме встречи. Счёт на 5-й минуте матча открыл нападающий сербской команды Доминик Сади. Нападающий «Ахмата» Исмаэл Силва сравнял его на 27-й минуте. В сезоне-2025/2026 форвард грозненского клуба сыграл в 26 матчах МИР Российской Премьер-Лиги и забил всего один гол.

По итогам сезона-2025/2026 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в таблице РПЛ. «Нови Пазар» расположился на пятой строчке плей-офф чемпионов сербской Суперлиги, набрав 52 очка.