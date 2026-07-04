Футболист «Локомотива» Карпукас поддержал возможный переход Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поддержал возможный трансфер хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в футбольный клуб «Аль‑Ахли» из Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщили, что 26‑летний Сперцян переходит в «Аль‑Ахли» за 25 млн евро, а зарплата игрока составит 6 млн евро в год. — Что думаешь о переходе Сперцяна в «Аль‑Ахли»? — Поддерживаю его. — То есть поехать туда не равно закончить с футболом? — Нет, — передает слова Карпукаса корреспондент «Матч ТВ». Сперцян — воспитанник краснодарского клуба. За команду хавбек провел 185 матчей, забил 58 мячей.