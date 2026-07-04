Аршавин заявил, что набрал вес из-за лени

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Андрей Аршавин считает, что набрал вес после завершения карьеры из-за лени. Об этом он рассказал на Дне московского спорта.

Аршавин завершил карьеру в 2018 году.

"Я поправился, не поддерживаю форму. Но всему вина - лень. Всегда можно найти время. Глобально все зависит от человека", - сказал Аршавин. "Не успеваю выспаться, но не из-за того, что смотрю ночные матчи чемпионата мира. Был в Америке, перелеты, много путешествовали. Только сейчас поймал себя на мысли, что 20 июня вернулся, 29 июня поспал первый раз всю ночь. Вот только организм адаптировался, но снова скоро улетать", - добавил он.

Аршавину 45 лет. Он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита". По ходу карьеры полузащитник также выступал за лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".