"Урал" сообщил об изменениях в руководстве клуба
Пресс-служба "шмелей" сообщила об изменениях в руководстве клуба.
"Григорий Иванов назначен заместителем председателя Совета директоров ФК "Урал". Директором ФК "Урал" назначен Роман Орещук", - написала пресс-служба клуба в Telegram-канале.
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По итогам прошедшего сезона Первой лиги екатеринбургский "Урал" занял третье место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 34 встречах. "Шмели" не смогли выйти в Российскую Премьер-Лигу из-за поражения от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах.
Григорий Иванов был назначен президентом клуба в марте 2003 года.
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