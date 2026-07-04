Аршавин раскрыл, в чем главная одарённость Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, по мнению Андрея Аршавина, на футбольном поле мыслит быстрее, чем самый мощный шахматный компьютер. Свою оценку бронзовый призёр Евро-2008 озвучил на пресс-конференции в рамках Дня московского спорта.

© Московский Комсомолец

На чемпионате мира, который в этом году принимают США, Канада и Мексика, 39-летний Месси забил уже семь голов и уверенно лидирует в списке бомбардиров. Кроме того, он установил новый рекорд по общему числу голов на чемпионатах мира — теперь на его счету 20 мячей. Ближайший преследователь, француз Килиан Мбаппе, отстаёт на два гола (18).

Аршавин отметил, что, несмотря на возраст, Месси демонстрирует феноменальный уровень игры, превосходящий ожидания. По его мнению, аргентинец просчитывает ситуацию на несколько ходов вперёд и всегда оказывается в правильной позиции, что и делает его уникальным игроком. При этом экс-футболист выразил уверенность, что Мбаппе со временем сможет превзойти рекорд Месси.

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Египтом 7 июля.