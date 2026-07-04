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Аршавин раскрыл, в чем главная одарённость Месси

Московский Комсомолец

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, по мнению Андрея Аршавина, на футбольном поле мыслит быстрее, чем самый мощный шахматный компьютер. Свою оценку бронзовый призёр Евро-2008 озвучил на пресс-конференции в рамках Дня московского спорта.

Аршавин раскрыл, в чем главная одарённость Месси
© Московский Комсомолец

На чемпионате мира, который в этом году принимают США, Канада и Мексика, 39-летний Месси забил уже семь голов и уверенно лидирует в списке бомбардиров. Кроме того, он установил новый рекорд по общему числу голов на чемпионатах мира — теперь на его счету 20 мячей. Ближайший преследователь, француз Килиан Мбаппе, отстаёт на два гола (18).

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Аршавин отметил, что, несмотря на возраст, Месси демонстрирует феноменальный уровень игры, превосходящий ожидания. По его мнению, аргентинец просчитывает ситуацию на несколько ходов вперёд и всегда оказывается в правильной позиции, что и делает его уникальным игроком. При этом экс-футболист выразил уверенность, что Мбаппе со временем сможет превзойти рекорд Месси.

В 1/8 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Египтом 7 июля.

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