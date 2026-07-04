Андрей Аршавин дал совет юным футболистам

Юные футболисты должны заниматься любимым видом спорта как можно чаще, чтобы улучшать свои технические данные. Об этом на Дне московского спорта рассказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин.

"Мне кажется, что советы давать сейчас немного бесполезно. Я думаю, что дети и их родители должны выбирать спорт, который любит ребенок, в котором он хочет выступать. Даже сейчас в академии ["Зенита"] мне хочется задать вопрос ребятам, зачем они туда ходят. А иногда это просто желание родителей самореализоваться за счет ребенка", - сказал Аршавин.

"Но если ты любишь спорт, тебе ничего не будет помехой. Играйте там, где хотите. Не нужно ждать суперполе, супермячи, суперворота. Просто играйте по возможности как можно больше. Чем больше ты возишься с мячом, тем больше улучшается твоя техника", - добавил он.