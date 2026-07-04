Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на базе бело-голубых в Химках. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.
Счёт в игре открыл полузащитник нижегородского клуба Андрей Ивлев на 35-й минуте. На 68-й минуте ответный мяч забил хавбек «Динамо» Антон Миранчук. Защитник Николас Маричаль вывел москвичей вперёд на 86‑й минуте встречи, установив окончательный счёт — 2:1.
7 июля московский клуб встретится с «Оренбургом», 15 июля сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а 18 июля проведёт товарищеский матч с ЦСКА.
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