Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на базе бело-голубых в Химках. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 2:1.

Счёт в игре открыл полузащитник нижегородского клуба Андрей Ивлев на 35-й минуте. На 68-й минуте ответный мяч забил хавбек «Динамо» Антон Миранчук. Защитник Николас Маричаль вывел москвичей вперёд на 86‑й минуте встречи, установив окончательный счёт — 2:1.

7 июля московский клуб встретится с «Оренбургом», 15 июля сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а 18 июля проведёт товарищеский матч с ЦСКА.