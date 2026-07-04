Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе полузащитника
Футболист продолжит карьеру в Первой лиге.
"Шамиль Исаев перешел в "Уфу". Махачкалинское "Динамо" и клуб Первой лиги согласовали полноценный трансфер 22-летнего полузащитника", - написано в Telegram-канале клуба.
Шамиль Исаев выступал в составе "Уфы" с февраля 2024 года на правах аренды из махачкалинского "Динамо". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 71 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 150 тысяч евро.
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