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«Челси», «МЮ» и «Фулхэм» борются за Саммервилла. Ожидается, что вингер «Вест Хэма» сменит клуб летом

Sports.ru

«Фулхэм» включился в борьбу за вингера «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилла.

«Челси», «МЮ» и «Фулхэм» борются за Саммервилла. Ожидается, что вингер «Вест Хэма» сменит клуб летом
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Интерес к 24-летнему футболисту также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

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Ожидается, что этим летом Саммервил сменит клуб, учитывая вылет «Вест Хэма» из АПЛ.

«Фулхэм» намерен усилить фланги после ухода Гарри Уилсона, который близок к переходу в «Лидс» на правах свободного агента, и уже включил Саммервилла в свой шорт-лист. Также остается открытым вопрос, воспользуются ли лондонцы опцией выкупа Самуэля Чуквуэзе, арендованного у «Милана».

Ожидается, что новым главным тренером «Фулхэма» станет Альваро Арбелоа.

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