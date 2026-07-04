ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между ЦСКА и тульским «Арсеналом». Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск». Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Первый мяч забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 44-й минуте. На 83-й минуте форвард «Арсенала» Тимур Мелекесцев установил окончательный счёт — 1:1.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Арсенал» занял 13-е место в Лиге Pari. У команды 39 набранных очков.
30 июня ЦСКА сыграл вничью с ярославским «Шинником» (1:1). Следующий матч в рамках подготовки к сезону армейцы проведут 11 июля с «Оренбургом».
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