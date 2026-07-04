Мусаев оценил дебют Вахании за "Краснодар"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игре футболиста.
"Какое впечатление сложилось об игре Вахании после этого матча? Очень хорошее", - передает слова Мусаева Metaratings.
Вчера, 3 июля, состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и "Вистой". Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0.
Илья Вахания вышел на поле в начале второго тайма, голевыми действиями не отличился.
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