Игрок "Пари НН" может перейти в "Динамо" Мх

Нападающий "Пари НН" может перейти в "Динамо" Мх
Футболист близок к подписанию контракта с новым клубом.
По информации источника, футболист согласовал условия личного соглашения с махачкалинским "Динамо". Сделка находится на финальной стадии.
Даниил Лесовой выступает в составе "Пари НН" с июля 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб левый вингер провел 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро. Соглашение футболиста с "Пари НН" рассчитано до конца июня 2028 года.
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