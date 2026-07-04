«Не грустите». Дмитрий Воробьёв поддержал возможный переход Сперцяна в Саудовскую Аравию
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв, который является воспитанником «Краснодара», высказался о возможном уходе капитана краснодарской команды Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
«Перейти в Саудовскую Аравию — решение Эдуарда. Я его поддерживаю. Сперцян — хороший, я бы даже сказал, отличный футболист. Он бы мог играть в Европе, но не грустите, что он переходит не туда. Это его выбор. Я хорошо знаком с Эдуардом и могу только пожелать удачи», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.
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