«Бешикташ» ведёт переговоры с «Наполи» о переходе Вани Милинковича-Савича

Турецкий «Бешикташ» ведёт переговоры с итальянским «Наполи» по поводу перехода голкипера Вани Милинкович-Савича. Игрок больше не входит в планы неаполитанцев, и этим летом он может покинуть клуб. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети.

С июля 2025 года 29-летний голкипер выступал за «Наполи» на правах аренды из «Торино», а затем перешёл в клуб на постоянной основе. За неаполитанский клуб он принял участие в 38 матчах, в которых пропустил 38 мячей. В 15 встречах голкипер отыграл «на ноль».

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вани Милинкович-Савича составляет € 20 млн.