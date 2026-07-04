«Бешикташ» ведёт переговоры с «Наполи» о переходе Вани Милинковича-Савича — Скира
Турецкий «Бешикташ» ведёт переговоры с итальянским «Наполи» по поводу перехода голкипера Вани Милинкович-Савича. Игрок больше не входит в планы неаполитанцев, и этим летом он может покинуть клуб. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети.
С июля 2025 года 29-летний голкипер выступал за «Наполи» на правах аренды из «Торино», а затем перешёл в клуб на постоянной основе. За неаполитанский клуб он принял участие в 38 матчах, в которых пропустил 38 мячей. В 15 встречах голкипер отыграл «на ноль».
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вани Милинкович-Савича составляет € 20 млн.
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