Алжирский футболист Рияд Марез покинул «Аль‑Ахли»
Алжирский полузащитник Рияд Марез ушел из «Аль‑Ахли», сообщает пресс‑служба саудовского клуба.
Марез играл за «Аль‑Ахли» с 2023 года. За команду он провел 122 матча, забил 37 мячей и отдал 46 голевых передач. Вместе с «Аль‑Ахли» хавбек стал двукратным победителем азиатской Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Саудовской Аравии.
— Вклад Мареза в «Аль‑Ахли» всегда будут вспоминать с гордостью и признательностью. Клуб желает Рияду успехов и всего самого наилучшего в следующей главе его футбольного пути, — сказано в сообщении.
Марез ранее выступал за английские «Манчестер Сити» и «Лестер», а также французский «Гавр». Он пятикратный чемпион Англии, лучший футболист года в Африке, победитель Кубка африканских наций в составе сборной Алжира.
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