Сборная Франции стала четвертой командой, забившей 150 голов на ЧМ

Сборная Франции стала четвертой командой в истории чемпионатов мира по футболу, которая достигла отметки в 150 голов.

Данное достижение покорилось французам в матче 1/8 финала против команды Парагвая (1:0). По этому показателю они уступают только бразильцам (246), немцам (243) и аргентинцам (163).

В четвертьфинале сборной Франции предстоит сыграть против команды Марокко, которая ранее одержала разгромную победу над канадцами (3:0). Встреча пройдет 9 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.