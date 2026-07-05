Сборная Франции стала четвертой командой, забившей 150 голов на ЧМ

Сборная Франции стала четвертой командой в истории чемпионатов мира по футболу, которая достигла отметки в 150 голов.
Данное достижение покорилось французам в матче 1/8 финала против команды Парагвая (1:0). По этому показателю они уступают только бразильцам (246), немцам (243) и аргентинцам (163).
В четвертьфинале сборной Франции предстоит сыграть против команды Марокко, которая ранее одержала разгромную победу над канадцами (3:0). Встреча пройдет 9 июля.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
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