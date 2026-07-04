Далич покинет сборную Хорватии. Билич сменит его на посту тренера (Jutarnji)
Златко Далич покинет пост главного тренера сборной Хорватии, сообщает Jutarnji.
Контракт 59-летнего специалиста подошел к концу. По информации источника, тренер еще до старта ЧМ-2026 принял предложение из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 5 миллионов евро за сезон. На следующей неделе Далич должен объявить об уходе из сборной.
В качестве его преемника Хорватский футбольный союз (HNS) рассматривает Славена Билича, который уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2012 год, после чего перешел в «Локомотив», где проработал один сезон.
Его кандидатура обсуждалась внутри HNS после поражения Хорватии от Португалии в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:2). Сообщается, что Билич готов вернутся в сборную.
Далич возглавлял сборную Хорватии с 2017 года. При нем команда завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые медали ЧМ-2022.
50°C – температура воздуха на поле перед матчем Франция – Парагвай. Возле скамеек запасных установили кондиционеры
Месси – лучший игрок на ЧМ-2026 по версии The Athletic, Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й, Винисиус – 6-й, Сайбари – 9-й
Быстров о паузах на водопой: «Полная ерунда. Скоро будем по две минуты играть, потом, как в хоккее, садиться и отдыхать. Туда-сюда замены придумают»