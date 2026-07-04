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Далич покинет сборную Хорватии. Билич сменит его на посту тренера (Jutarnji)

Sports.ru

Златко Далич покинет пост главного тренера сборной Хорватии, сообщает Jutarnji.

Далич покинет сборную Хорватии. Билич сменит его на посту тренера
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Контракт 59-летнего специалиста подошел к концу. По информации источника, тренер еще до старта ЧМ-2026 принял предложение из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 5 миллионов евро за сезон. На следующей неделе Далич должен объявить об уходе из сборной. 

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В качестве его преемника Хорватский футбольный союз (HNS) рассматривает Славена Билича, который уже возглавлял национальную команду с 2006 по 2012 год, после чего перешел в «Локомотив», где проработал один сезон.

Его кандидатура обсуждалась внутри HNS после поражения Хорватии от Португалии в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:2). Сообщается, что Билич готов вернутся в сборную.

Далич возглавлял сборную Хорватии с 2017 года. При нем команда завоевала серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые медали ЧМ-2022. 

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