Сборная Эквадора подала жалобу в ФИФА по инцидентам перед матчем с Мексикой

Федерация футбола Эквадора (FEF) опубликовала заявление, подтверждающее, что она обратилась в ФИФА с просьбой расследовать ситуации, которые имели место перед матчем национальной команды с Мексикой (0:2). Ранее СМИ сообщали, что мексиканские болельщики создавали непрерывный шум возле гостиницы сборной Эквадора, а футболисты получили угрозы перед матчем 1/16 финала.

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«В связи с событиями в матче с Мексикой Федерация направила в ФИФА официальную жалобу с требованием провести тщательное расследование инцидентов, произошедших до и во время матча, включая любые, которые могли поставить под угрозу безопасность наших болельщиков и игроков. Это правильный и официальный шаг для разъяснения любой ситуации, связанной с матчем такого масштаба.

Что касается нового тренерского штаба: Федерация уделяет первостепенное внимание поиску нового тренера национальной сборной. Это решение принимается серьезно и обдуманно, с целью создания конкурентоспособного проекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Федерация футбола Эквадора в социальной сети Х.