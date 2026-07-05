Сафонов пошутил о своем уровне французского языка

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пошутил по поводу своего уровня французского языка. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Вы не знаете французский, поэтому думаете, что я хорошо разговариваю», — заявил футболист.
Он подчеркнул, что может общаться на французском языке, так как живет в этой среде.
Летом 2025 года Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции. Вратарь рассказал, что в течение года много работал над французским языком. По мнению Сафонова, результат мог бы быть лучше, но ему нравится изучать язык в своем темпе.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. С французским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов, на его счету также две победы в чемпионате Франции, Кубок и Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
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