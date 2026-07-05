Новым главным тренером сборной Германии по футболу стал Юрген Клопп

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Новым главным тренером сборной Германии станет Юрген Клопп. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Х. По его данным, стороны завершают согласование контракта, после чего назначение будет официально оформлено.

Сообщается, что 59-летний специалист будет руководить национальной командой на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. С 2025 года Клопп работал директором по международным связям команд Red Bull, а до этого на протяжении девяти лет возглавлял «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды Кубок английской лиги.

Ранее Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», став одним из самых титулованных немецких тренеров современности.

Сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала ЧМ. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.