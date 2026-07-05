«Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом

Петербургский «Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На 20-й минуте хозяев вывел вперед Александр Соболев. Спустя 19 минут Агустин Аусменди забил ответный мяч и установил окончательный счет в матче.

В ближайшее время «Зенит» проведет еще два товарищеских матча в Санкт-Петербурге. 8 июля команда встретится с узбекистанским «Нефтчи», а 12 июля сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

«Зенит» начнет сезон 18 июля. Сине-бело-голубые в Нижнем Новгороде сыграют с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок.