Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) за приостановку дисквалификации форварда американской национальной команды Фоларина Балогуна.
Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, нападающий сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.
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