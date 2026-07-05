Роналду заявил, что его пытаются убить 23 года
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что давно перестал обращать внимание на критику и считает ее неотъемлемой частью профессионального футбола.
Во время пресс-конференции форвард отметил, что на протяжении более двух десятилетий регулярно сталкивается с негативными высказываниями в свой адрес.
«Уже 23 года меня пытаются "убить". Смешно, но это пустая трата времени. Я привык», — сказал Роналду.
Футболист добавил, что понимает: одним его игра нравится, другим — нет, однако для него это не имеет решающего значения.
По словам португальца, критика всегда сопровождает карьеру любого спортсмена, поэтому важно воспринимать ее как часть профессии.
41-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За национальную команду он провел 228 матчей, забил 143 мяча, стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выиграл Лигу наций.
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