Кейн повторил рекорд сборной Англии по голам в плей-офф на ЧМ

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий Гарри Кейн повторил рекорд сборной Англии по футболу по количеству забитых мячей в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

Он отметился голом в игре 1/8 финала против команды Мексики. Для Кейна это шестой забитый мяч во встречах на вылет. Столько же в истории сборной Англии забивал только Гари Линекер.

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую "Баварию", до этого играл за английский "Тоттенхэм". Нападающий с 85 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.