На ЧМ остался только один представитель РПЛ

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба остался единственным представителем Российской премьер‑лиги на чемпионате мира‑2026 по футболу.

В чемпионате мира принимали участие 12 футболистов из РПЛ, до стадии 1/8 финала дошли Кордоба, бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике (оба — «Зенит»), мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо» Москва), а также парагваец Хуан Касерес («Динамо»).

В воскресенье сборная Парагвая уступила команде Франции со счетом 0:1, в понедельник Бразилия потерпела поражение от Норвегии (1:2), а Мексика проиграла Англии (2:3).

Сборная Колумбия свой матч 1/8 финала проведет со Швейцарией 7 июля, встреча пройдет в Ванкувере (Канада) и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее журналист Рене Вехдекинг сообщил, что Кордоба может пропустить остаток ЧМ‑2026 из‑за травмы приводящей мышцы, полученной в начале матча 1/16 финала против сборной Ганы (1:0). При этом официальной информации о сроках восстановления колумбийца и его возвращении в расположение «Краснодара» не поступало.