В УЕФА работают над выдвижением соперника Инфантино

Несколько человек в руководстве УЕФА уже некоторое время работают за кулисами над тем, чтобы выдвинуть кандидата, который составит конкуренцию Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году, сообщает журналист The Guardian Роман Молина в социальной сети X.

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Нападающий сборной США Фоларин Балогун в матче 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0) получил прямую красную карточку и должен был пропустить игру против бельгийцев. В воскресенье ФИФА сообщила, что в соответствии со статьей дисциплинарного кодекса применение автоматической дисквалификации Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один год. Таким образом, американский футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала. Президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за такое решение. Как утверждает журналист Бен Джейкобс, Белый дом напрямую обратился в организацию с просьбой пересмотреть удаление Балогуна.

— После решения угодить Трампу (потому что, по сути, речь именно об этом) другие руководители мирового футбола — и не только европейского — начали обсуждать возможность найти альтернативного кандидата, поскольку, по их словам, «так больше продолжаться не может». Однако одно дело — говорить, и совсем другое — действовать. Для этого требуется смелость, которой, как отмечается, лишено подавляющее большинство футбольных руководителей, — написал Молина.

Инфантино 56 лет, он занимает должность президента ФИФА с февраля 2016 года, впоследствии функционер дважды переизбирался на пост — в 2019 и 2023 годах. На выборах в 2023‑м он был единственным кандидатом. Ранее Инфантино объявил, что выдвигает кандидатуру на выборы главы ФИФА в 2027 году.