Санкт-Петербург и Казань могут принять финал Лиги чемпионов и Суперкубок

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил «Матч ТВ» об устной договоренности с УЕФА о том, что после снятия санкций Санкт‑Петербург и Казань получат право на проведение финала Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА соответственно.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт‑Петербурге в 2022 году, Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023‑м. Обе игры были перенесены в другие города после того, как ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года на неопределенный срок отстранили сборные России и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.

— У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт‑Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести, — сказал Дюков «Матч ТВ».

Россия принимала финалы Кубка УЕФА‑1999 и Лиги чемпионов‑2008, обе игры прошли в Москве на стадионе «Лужники».