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Ли Кан Ин перейдёт в «Атлетико» — Романо

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Полузащитник «ПСЖ» и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин находится на решающей стадии переговоров с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Полузащитник ПСЖ перейдёт в «Атлетико»
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Отмечается, что стороны согласовывают последние детали сделки. «Атлетико» намерен закрыть трансфер в ближайшее время.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на данный момент составляет € 28 млн.

Ли Кан Ин выступает в составе парижан с 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 39 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Кроме того, игрок выступил на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Южной Кореи, однако команда сенсационно не смогла преодолеть групповой этап.

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