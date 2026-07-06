В сборной Сенегала возник конфликт

В сборной Сенегала возникли разногласия между нападающим Садио Мане и защитником Калиду Кулибали. Об этом сообщает издание Goals Side.

По информации источника, между двумя лидерами национальной команды возникла напряжённость из-за включения в состав на чемпионат мира — 2026 защитника Маланга Сарра. Отмечается, что Мане настаивал на вызове защитника в сборную, тогда как Кулибали выступал против этого решения.

Сборная Сенегала завершила участие в ЧМ-2026 после поражения в матче 1/16 финала с Бельгией (2:3). На фоне вылета полузащитник Пап Гейе заявил, что не будет играть в национальной команде при нынешнем тренерском штабе во главе с Папом Тиавом.