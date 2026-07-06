Неймар подвергся агрессии фанатов после вылета Бразилии с ЧМ

Толпа болельщиков сборной Бразилии встретила свистом и брошенным стаканом нападающего Неймара да Силву Сантоса Жуниора сразу после финального свистка матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором бразильцы уступили Норвегии со счетом 2:1. Эпизод попал в объективы камер TNT Sports.

© Пресс-служба CBF

Нападающий направлялся в подтрибунный тоннель, когда с трибун в его сторону полетел пластиковый стакан. Неймар попытался вступить в диалог с кем-то из зрителей, но партнеры по команде увели его с поля, чтобы избежать эскалации конфликта.

Для 33-летнего футболиста эта игра стала первой за сборную с октября 2023 года. После финального свистка он заявил о завершении выступлений за национальную команду. Неймар остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — на его счету 80 голов в 130 матчах.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд, разделенных на 12 групп по 4 сборные. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь из 12 команд, занявших третьи места.

На данный момент уже известны первые четвертьфиналисты. 4 июля Франция со счетом 1:0 одолела Парагвай в матче 1/8 финала. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Финальный матч турнира состоится 19 июля.