Аршавин назвал единственного конкурента «Зенита»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что на данный момент в Российской премьер-лиге нет (РПЛ) команд, способных составить реальную конкуренцию петербургскому «Зениту». Его слова приводит «Матч ТВ».

«На данный момент вообще нет ни одной такой команды. «Спартак» — в теории, если купит двух-трех игроков и попадет с ними в точку. Сейчас они ближе всего», — сказал Аршавин.

В ближайшее время «Зенит» проведет два товарищеских матча в Санкт-Петербурге. 8 июля команда встретится с узбекистанским «Нефтчи», а 12 июля сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Сезон для «Зенита» начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

В матче 30-го тура минувшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.