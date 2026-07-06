Экс-полузащитник «Реала» перейдет в «Бетис»

Cебальос настроен играть за «Бетис».

Экс-полузащитник «Реала» Дани Себальос работает над переходом в новый клуб.

В конце июня мадридцы объявили об уходе 29-летнего футболиста по согласию сторон. Перед расторжением контракта с игроком «сливочные» вели переговоры о его трансфере с «Бетисом» и «Аяксом», но они не принесли результатов.

По данным журналиста Маттео Моретто, в начале следующей недели состоится прямой контакт между Себальосом и «Бетисом».

В настоящее время между сторонами существует небольшое противоречие, поскольку финансовые требования Себальоса не соответствуют уровню зарплат в команде. Однако «Бетис» является приоритетом для испанца, и сам клуб хочет его заполучить, но сторонам необходимо достичь финансового соглашения.

Другое серьезное предложение, уже оформленное в письменном виде, поступило Дани от «Аякса».