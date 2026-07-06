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Арсен Венгер: «Успех французского футбола обусловлен в том числе иммиграцией. Платини – итальянского происхождения, Зидан и Бензема – алжирского, Дембеле – африканского»

Sports.ru

Арсен Венгер: успех французского футбола обусловлен иммиграцией.

Арсен Венгер объяснил успех французов иммиграцией
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о причинах успеха французского футбола.

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«Думаю, что наш успех обусловлен качеством образования, выявлением талантов, которое игнорируется во многих странах, а также африканской иммиграцией. Если посмотреть на историю французского футбола, то наша история тесно связана с иммиграцией. Первый французский обладатель «Золотого мяча» – Раймон Копа – был польского происхождения. Затем у нас был Мишель Платини – итальянского происхождения. Затем был Зинедин Зидан – алжирского происхождения. Жан-Пьер Папен не был иммигрантом. Но у нас был Карим Бензема – алжирского происхождения, а теперь Усман Дембеле – африканского происхождения. Они приезжают, потому что чувствуют, что во Франции есть реальный образовательный потенциал, и часто они полны энтузиазма, потому что знают, что им придется бороться за то, чтобы стать лучшими», – сказал Арсен Венгер в подкасте Тони и Феликса Крооса.
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